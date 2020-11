4 jaar cel voor Hilversummer die op eigen broer schoot

De man reed eind februari met zijn auto door de straat in Hilversum waar een van de mannen woont. Zij stonden ’s nachts voor de deur te roken. De verdachte zag het drietal staan, richtte zijn wapen op een van hen en schoot. Hij raakte een geparkeerde auto die tussen hen in stond. De mannen renden de woning in en gingen op de grond liggen. De man had aan de rechtbank laten weten dat hij schoot omdat hij „een signaal wilde afgeven dat met hem niet te sollen valt.”

Het Openbaar Ministerie zag het schieten als een poging tot moord en eiste mede daarom acht jaar cel. De rechtbank ziet echter geen bewijs dat hij van plan was de mannen te doden, daarom komt de straf lager uit.

Behalve deze schietpartij is de Hilversummer ook veroordeeld voor het ernstig bedreigen van twee personen. Daarnaast pleegde hij een gewelddadige diefstal waarna hij de plek van een door hem veroorzaakte aanrijding verliet. Bij die diefstal sloeg hij een zwangere vrouw in haar buik die na de aanrijding foto’s had gemaakt van zijn auto en nam haar telefoon mee.

Uit onderzoek van deskundigen blijkt dat er bij de man sprake is van een persoonlijkheidsstoornis en een lichte stoornis door het gebruik van lachgas. Dat gebruikte hij dagelijks, ook op de dagen dat hij de strafbare feiten pleegde.