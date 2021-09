De Jonge na vertrek Kaag: ’We zitten in een moeilijke fase’

„Ze heeft een afweging gemaakt na een heftige dag, daar kan je alleen maar respect voor hebben”, zei De Jonge over het aftreden van Kaag. Die stapte op nadat de Tweede Kamer een motie van afkeuring had aangenomen over haar handelen en dat van het kabinet rond de evacuatieoperatie uit Afghanistan. Uiteindelijk was het coalitiepartner ChristenUnie die de motie in de richting van Kaag aan een meerderheid hielp.

Op de vraag of de keuze van de CU voelt als verraad, zei De Jonge dat „je dat niet zo moet zien. Het was een heftig debat. Fracties maken daarin hun eigen afweging.” Een motie van afkeuring tegen demissionair minister van Defensie Ank Bijleveld werd ook aangenomen, met steun van CU. Bijleveld stapte niet op.

’Eigen afweging’

Of een coalitie verder kan als een van de partijen in de Kamer zijn eigen plan trekt, liet De Jonge in het midden. „Aan het einde van de dag maken mensen een eigen afweging. Je kan mensen niet dwingen tot een afweging.”

„We zitten in een moeilijke fase”, zei een zichtbaar aangedane De Jonge. „We zijn al een tijd demissionair, dat telt op. De formatie die stroef loopt, dat telt ook op. Dat is niet per se bevorderlijk voor de sfeer, maar we moeten omwille van het besturen van ons mooie land wel door.”

Volgens demissionair minister Arie Slob (Onderwijs) en staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid), beiden van de ChristenUnie, heeft Kaag haar eigen conclusies verbonden aan de motie en had ze niet hoeven aftreden als minister van Buitenlandse Zaken.

Zonder steun van de ChristenUnie had de motie het niet gehaald. Blokhuis vindt het „erg te betreuren” dat de motie van afkeuring deze vergaande gevolgen heeft. Slob noemt het „heftig” wat donderdagavond is gebeurd.

Kaag blijft wel aan als partijleider van D66. Ook tegen demissionair minister Ank Bijleveld (Defensie) werd een motie van afkeuring aangenomen. Zij maakte „andere afwegingen” dan Kaag en blijft minister.