Eerste coronabesmetting vastgesteld bij inheemse stam Ecuador

Het 17-jarige meisje is overgebracht naar een ziekenhuis in hoofdstad Quito. Daar ging ze in quarantaine, zegt het ministerie. Belangenorganisaties waarschuwen dat een uitbraak van Covid-19 „rampzalig” kan uitpakken voor de stam, die kwetsbaar is voor ziekten.

De autoriteiten hebben in overleg met lokale leiders zo’n 40 mensen gecontroleerd waar de vrouw contact mee heeft gehad. Zeker zes personen zouden ook verdachte symptomen vertonen, maar het is onduidelijk of ze ook positief hebben getest op het virus.

Ecuador behoort tot de landen in Zuid-Amerika die het zwaarst zijn getroffen door het virus. Bij zo’n 33.000 mensen is vastgesteld dat ze besmet zijn en ruim 2700 patiënten zijn overleden.