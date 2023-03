Premium Het beste van De Telegraaf

’Dikke pech’ als niet weggehaalde rottende boom op auto Jan en Pam valt: ’Had ook iemand onder kunnen lopen’

Door Tanja Koopen

Twee auto’s in de Tom Kranenburgstraat raakten beschadigd door een slechte boom. Ⓒ Foto aangeleverd

Enkhuizen - Ze zetten hun auto nooit op die plek, maar toevallig nu wel omdat voor hun eigen deur geen plaats was. En nu is hij waarschijnlijk total loss omdat er een boom op gevallen is. ,,Dikke pech.’’