Man bij toeval gered van wilde grizzlybeer: ’Hij had dagenlang niet geslapen’

Het slachtoffer hield zich op bij een klein kamp in de middle of nowhere in de staat Alaska, 65 kilometer van het plaatsje Nome vandaan. Hij beschikte niet over een telefoon of ander communicatiemiddel en kon dus geen hulp inschakelen. Een helikopter van de kustwacht ontweek echter wat donkere wolken en vloog zodoende over het verlaten gebied waar de man zat.

Hij was in een gevecht geraakt met de beer. De verder onbekende man hield er flinke kneuzingen en een zeer been aan over. Het beest kwam hem elke nacht weer opzoeken en had de man een keer zelfs naar een rivier gesleept. „Hij had al dagenlang niet geslapen”, zegt de piloot die hem oppikte tegen de New York Times.

Noodstop

De strompelende man had nog maar een klein beetje munitie over om zo nodig van zich af te schieten. Gelukkig vloog een helikopter van de kustwacht langs. Toen de bemanning zag dat de man met twee handen naar hen zwaaide, wisten ze dat er iets niet in de haak was. „Ik zei nog: dat is een teken van nood”, aldus de piloot. Ze pikten hem op en brachten hem naar de bewoonde wereld. Daar stond hij erop zelf naar de ambulance te lopen die voor hem was besteld. „Hij wilde niet op de brancard.”