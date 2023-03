Wethouder Amsterdam pleit voor maximumsnelheid fietsen

Omdat maximumsnelheden bepaald worden in landelijke wetgeving, moeten daar gesprekken over worden gevoerd met de landelijke overheid, zegt portefeuillehouder Verkeer & Openbare Ruimte Van der Horst. De maximumsnelheid zou met name gericht zijn op de toenemende aantallen e-bikes die verkeerssituaties volgens Van der Horst gevaarlijker maken. Wel wil de gemeente via enkele camera’s starten met een pilot, met name gericht op de toenemde snelheid van elektrische fietsen.

Verkeersveiligheid

Van der Horst wijst op een enquête uit 2021 waaruit bleek dat 70 procent van de Amsterdammers zich zorgen maakt over veiligheid in het verkeer. Volgens dat onderzoek kwam de snelheid van elektrische fietsen en scooters voornamelijk naar voren als reden voor het onveilige gevoel in het verkeer.

Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) nam het aantal ongelukken met een e-bike in 2021 toe. In 2020 overleden 74 e-bikers, in 2021 waren dat er tachtig. De politie meldde afgelopen januari dat e-bikes vorig jaar meer betrokken waren bij ongelukken dan in 2019. Precieze aantallen werden niet genoemd. Een van de oorzaken is volgens de politie dat veel fietspaden niet zijn ingericht op de toenemende diversiteit aan tweewielers, waaronder dus e-bikes.