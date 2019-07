Stunt mislukt: man op ’flyboard’ crasht en valt in Het Kanaal

SANGATTE - De Franse uitvinder van de 'flyboard' , Franky Zapata, is met zijn uitvinding in Het Kanaal terechtgekomen. Hij wilde in 20 minuten van het strand van Sangatte naar het Engelse Saint Margaret's at Cliffe bij Dover vliegen. Maar hij moest halverwege bijtanken op een schip en raakte vlak voor deze operatie te water en is ongedeerd, meldden Franse media.