Vergunning blijft in stand: Floriade mag kabelbaan gaan gebruiken

Volgens de omwonenden zouden onder andere de bestuurlijke procedures rondom de vergunning niet goed gevolgd zijn. De voorzieningenrechter oordeelt nu dat de gemeente Almere de vergunning wel mocht afgeven.

Kabelbaan

De kabelbaan op het terrein van de Floriade in Almere bestaat uit 7 masten waaraan de kabels hangen. In totaal gaat het om 34 cabines met ieder 10 zitplaatsen. Aan ieder uiteinde is een station gebouwd.

Het is de bedoeling om de attractie te gebruiken tijdens de Floriade in 2022, maar ook dit jaar al tijdens de Floriade Preview.

De Almeerders die tegen de kabelbaan zijn, wezen op het feit dat de baan is gebouwd vóórdat de vergunning werd verleend. Volgens de voorzieningenrechter is in deze zaak inderdaad van de juiste volgorde afgeweken: er is gebouwd zonder vergunning en dat is niet de bedoeling. „Maar tegelijkertijd hoeft dat niet te leiden tot het afbreken van de kabelbaan. Achteraf verleende de gemeente namelijk alsnog een vergunning.”

Verder betoogden de twee inwoners dat er geen maatschappelijke noodzaak zou zijn voor zo’n kabelbaan en dat inwoners van Almere niet op de Floriade zitten te wachten. Daar ging de rechter niet in mee. Ook hun zorgen over de verkeersveiligheid op de A6 en een in de buurt gelegen beverburcht liet de rechter buiten beschouwing, omdat de klagers op enige afstand daarvandaan wonen en hun woon- en leefklimaat niet wordt aangetast.

Over de Floriade in Almere is al het nodige te doen geweest. Zo valt het project een stuk duurder uit dan gedacht en heeft de organisatie moeite om sponsors te vinden. Ook wordt de bouw gehinderd door de stikstofproblemen en de coronacrisis.