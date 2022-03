Podcast met Wierd Duk ‘Militair ingrijpen in Oekraïne volstrekt onverantwoordelijk’

De stemmen van degene die pleiten voor militair ingrijpen in Oekraïne klinken steeds luider. Aan de talkshowtafels wordt bijna dagelijks, al dan niet door direct betrokkenen, een emotioneel beroep gedaan op het publiek. Volgens Telegraafverslaggever Wierd Duk is dit een gevaarlijke ontwikkeling: „We moeten niet escaleren, maar juist de-escaleren”, zegt Duk in een nieuwe aflevering van de podcast Het Land van Wierd Duk. Volgens Duk zijn er nog voldoende mogelijkheden om Vladimir Poetin terug te krijgen in zijn hok.