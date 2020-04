Kabinet overweegt hulp voor bloementransport

Woensdag kondigde minister Carola Schouten (Landbouw) aan 600 miljoen euro beschikbaar te stellen voor het vergoeden van omzetschade bij kwekers. Transportbedrijven in deze sector maken nog geen onderdeel uit van de het noodpakket, terwijl ze wel kampen met enorme schades.

Flinke omzetdaling

Sinds de coronacrisis ligt de export van bloemen vrijwel stil. Kwekers vernietigen partijen fleurige ruikertjes. Zónder leveringen hebben de speciale koelvrachtwagens niets om te vervoeren. Sommigen transportondernemers melden een omzetdaling van 90%.

„Het water komt veel ondernemers echt tot aan de lippen”, zegt voorzitter Elisabeth Post van Transport en Logistiek Nederland. „Omdat er bijna geen afname van bloemen en planten meer is, staan veel vrachtwagens nu gewoon stil. Normaal is het voorjaar de drukste periode van het jaar en die piekomzet lopen zij nu mis.”

De TLN-topvrouw legt uit dat de ondernemers gespecialiseerd zijn in het transport van bloemen en planten en niet zomaar iets anders kunnen vervoeren. „Met name omdat de trailers die zij gebruiken, niet per se geschikt zijn voor het vervoer van andere producten.”

Vrijdag na afloop van de ministerraad heeft minister Schouten aan De Telegraaf laten weten dat ze de situatie nader onderzoekt: „We gaan nog even goed kijken hoe de regeling gaat vallen.” Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur), verantwoordelijk voor transport en logistiek, is stelliger: „Hier ga ik natuurlijk verder over in gesprek met mijn collega Schouten. Je wilt wel zorgen dat er ’gelijke monniken, gelijke kappen’ wordt toegepast.”