Lichaam na 22 jaar gevonden dankzij Google Earth

William Moldt was 40 jaar toen hij vermist raakte na een avondje in een seksclub te hebben gezeten, ergens in Florida. Hij had zijn vriendin beloofd naar huis te gaan, maar verdween van de radar. Autoriteiten konden hem nergens vinden. Zijn zaak werd een ’cold case’.

Nu, 22 jaar later, werden agenten opgeroepen te komen kijken naar een melding van een ’gezonken auto’. Die lag in een vijver. De politie trok het wrak op de wal en vond een soort skelet. Dat bleken de resten van Moldt.

Volgens de Palm Beach County Sheriff's Office was de vondst te danken aan een oud-bewoner van het wooncomplex bij de vijver. Die surfte wat op Google Earth, zag plots een auto, en attendeerde een huidige bewoner. Toen ging het balletje rollen.

Een close-up. Ⓒ Google Earth

’Ongeluk’

„Moldt ging om 23.00 uur weg van de seksclub, was niet dronken, en ging alleen naar huis”, zo valt te lezen in een nieuwsbericht uit 1997. „Hij was een stille man en maakte weinig contact. Hij was geen fervente drinker. Anderhalf uur daarvoor belde hij nog met zijn vriendin. Hij beloofde snel thuis te komen.”

De autoriteiten geloven dat Moldt de macht over het stuur verloor en zo in het meer belandde.