Corona-medewerkster krijgt toch bonus, maar wel uit onverwachte hoek

Marjolein Klant (29) uit Alkmaar werkte in de corona teststraat (foto links) maar kwam niet in aanmerking voor de zorgbonus van 1000 euro. Ⓒ JJFOTO.NL / JAN JONG en FOTO MARTIN MOOIJ

Alkmaar - Marjolein Klant (29) uit Alkmaar snapte er niks van. Ze werkte maanden in de frontlinie in het coronateam, vooral in de teststraat. Toch heeft haar werkgever GGD Hollands Noorden geen coronabonus voor haar aangevraagd. Vrijdag deelde ze haar onbegrip. En nu krijgt ze toch die bonus. Via een omweg en niet van de GGD.