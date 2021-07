Warmterecord op continent Antarctica naar beneden bijgesteld

Buitenland

Bultrug neemt ’verkeerde afslag’ en komt uit in krokodillenrivier

Een bultrug heeft bij Australië „de verkeerde afslag” genomen en zwemt nu in een rivier vol met krokodillen in het noorden van het land. Volgens experts is dat niet eerder voorgekomen. Zij denken dat de walvis bezig was aan zijn jaarlijkse migratieroute toen die met zeker nog twee soortgenoten per o...