’Meeste zon in het noorden en zuidwesten’ Gedeeltelijke zonsverduistering op veel plekken in Nederland goed te zien

Er vindt een gedeeltelijke zonsverduistering plaats, die hier in Haarlem goed te zien is. De zon gaat voor een klein deel schuil achter de maan waardoor het lijkt het alsof er een hap uit de zon wordt genomen. Ⓒ ANP

Amsterdam - De gedeeltelijke zonsverduistering is dinsdag op veel plekken in Nederland goed te zien. Vooraf was al duidelijk dat de kans „behoorlijk groot” was dat de weersomstandigheden in ons land rond het middaguur vrij gunstig zouden zijn. „Meeste zon nu in het noorden en zuidwesten. Oosten van het land wat meer wolkenvelden, maar overal gaat het deels te zien zijn”, meldde Weeronline rond 11.00 uur.