De Jonge: corona-spoedwet op 1 juli niet haalbaar

DEN HAAG - De corona-spoedwet waar het kabinet aan werkt, zal niet op 1 juli in werking treden. De voorbereiding vergt meer tijd. Zowel de Eerste als Tweede Kamer moet zich nog over het wetsvoorstel buigen. Een zorgvuldige behandeling vergt tijd en aandacht, schrijft zorgminister Hugo de Jonge vrijdag aan de Tweede Kamer. Gevolg daarvan is dat 1 juli, waar het kabinet naar streefde, niet haalbaar is.