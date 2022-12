’Zaak seksueel misbruik rond verdachte gevangenbewaarder geseponeerd’

Dat melden verschillende justitiebronnen van De Telegraaf. Johan Oosterhagen van Loonstein Advocaten, die het meest prominente slachtoffer bijstaat, bevestigt desgevraagd dat de zaak onlangs werd geseponeerd, maar geeft ook aan dat het onderzoek ’vanwege ontwikkelingen’ direct na het sepot weer werd hervat.

Het Openbaar Ministerie Midden-Nederland zegt het sepot niet te kunnen beamen. „Het betreffende onderzoek is nog niet afgerond”, voegt ook een woordvoerder wel toe. „We doen uit zaaksbelang nu geen mededelingen over eventuele deelresultaten.” Het nader onderzoek heeft betrekking op andere verdenkingen.

Bekijk ook: Bewaker vrouwengevangenis verdacht van seksueel misbruik gedetineerden

Vrouwelijke gedetineerden

De zaak draait om een 47-jarige bewaker die enkele maanden geleden verdacht werd van seksueel misbruik van drie vrouwelijke gedetineerden in het verleden, tussen 2010 en 2016. De Inspectie startte daarop ook een oriëntatie nadat de man in mei van dit jaar was opgepakt. Op basis van de verzamelde informatie werd besloten een onderzoek in te stellen. De inspectie gaat overigens niet over de strafrechtelijke kant van de zaak, dat is aan de politie en het OM – dat nu dus volgens bronnen de belangrijkste verdenking heeft laten vallen.

Andere zaken tegen de verdachte lopen nog wel. Het OM heeft ervoor gekozen, zo melden bronnen, de verdenkingen niet als geheel te zien, maar individueel te beoordelen. „Terwijl die samenhang volgens mij juist heel belangrijk is”, zegt de raadsman.

Beschuldiging

Medio mei luidde de beschuldiging dat de bewaarder in Nieuwersluis ongehinderd zijn gang kon gaan in de gevangenis, die volgens de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) juist bekendstaat om haar ’prettige leefklimaat’. De meest recente aangifte had betrekking op ernstige gebeurtenissen die enkele jaren geleden zouden hebben plaatsgevonden.

De bewaker zou er, vanwege zijn functie, in zijn geslaagd bij een vrouw in haar cel te komen en haar hebben gedwongen op bed te gaan liggen om haar vervolgens tegen haar wil tot seks te dwingen. Volgens de aangifte was dat meermaals gebeurd. Uit WOB-documenten bleek dat er tegen de man al eerder aangifte werd gedaan wegens verkrachting.

Grensoverschrijdend gedrag

Onlangs kwam er weer een nieuwe zaak aan het licht bij Nieuwersluis. Een vrouwelijke gedetineerde deed melding van seksueel grensoverschrijdend gedrag door een medewerker. De directie besloot hem onmiddellijk de toegang te ontzeggen, en na contact met de recherche werd er aangifte gedaan. De zaak speelde vanaf juli dit jaar, het wangedrag zou meerdere malen zijn gepleegd. Na het bekijken van camerabeelden bleek dat het beschreven seksueel grensoverschrijdend gedrag daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. De betrokken medewerker is daarop ontslagen.

Wim Saris, directeur-generaal bij DJI, gaf aan te staan voor een veilig klimaat voor medewerkers en gedetineerden. „Daar is geen plaats voor seksueel grensoverschrijdend gedrag.” Francesca Salamone, vestigingsdirecteur Nieuwersluis, voegde toe dat signalen altijd serieus worden opgepakt. „Als er sprake is van een terechte melding, zoals in dit geval, wordt dadelijk adequaat opgetreden.”