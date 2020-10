Beruchte San Quentin Prison Californië moet halveren om corona

San Quentin, bekend door het gelijknamige lied van de iconische Amerikaanse zanger Johnny Cash en diens optreden daar (’San Quentin, what good do you think you do?’), leek in de lente nog gevrijwaard van het coronavirus maar werd in juli alsnog hard getroffen.

Volgens een recente telling heeft San Quentin in totaal 2239 bekende besmettingsgevallen. Van de gedetineerden met Covid-19 overleden er 28. In de nazomer nam het aantal gevallen weer af. In de laatste twee weken raakte slechts één gevangene nog besmet.

De ingang van de beruchte San Quentin Prison, de oudste gevangenis van Californië. Ⓒ AP

Geen coronamaatregelen

Gedetineerde Ivan Von Staich, die vastzit voor de moord op de echtgenoot van zijn ex-vriendin in 1986, klaagde de gevangenis aan in mei. Von Staich stelde dat de directie zijn grondrecht om niet wreed of ongebruikelijk te worden bestraft, had geschonden door hem op te sluiten in een omgeving waarin hij geen afstand kon houden en waar ook geen andere voorzorgsmaatregelen waren.

De rechter oordeelde dat de moordenaar direct moest worden overgeplaatst. Daarnaast werd de gevangenisdirectie opgedragen om „voldoende afstand houden” mogelijk te maken door de helft van de gevangenen vrij te laten of over te plaatsen.

Oneens

De Californische dienst voor het Gevangeniswezen is het oneens met de uitspraak en bezint zich op volgende stappen. De overheidsdienst wijst op het lage aantal nieuwe besmettingen de laatste tijd en zegt maatregelen te hebben genomen om de verspreiding van het longvirus tegen te gaan.