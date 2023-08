Belgische vrouw overleden na wandeling in berggebied op bloedhete Canarische Eilanden

Dat melden meerdere Spaanse media. In eerste instantie werd gemeld dat het om een Nederlandse vrouw ging, naderhand werd duidelijk dat het slachtoffer uit België afkomstig was.

De vrouw zou flauw zijn gevallen tijdens een wandeling in een berggebied in Guía de Isora, in het zuiden van het eiland Tenerife, waar het deze periode - net als op de andere eilanden - bloedheet is. Rond zes uur in de avond werden de alarmdiensten gewaarschuwd om met spoed medische hulp te verlenen aan een vrouwelijke wandelaar die buiten westen lag in de omgeving van Vera de Erques.

Dit gebied is populair bij toeristen vanwege het ruige karakter en de hoogte die kan worden bereikt. Er loopt een route die ruim 12 kilometer lang is en die een hoogte van meer dan 750 meter bereikt, met een gemiddeld stijgingspercentage van 6,3%.

Noodhulp

Een helikopter van de organisatie die noodhulp verleent op de eilandengroep slaagde erin het slachtoffer over te brengen naar de bewoonde wereld waar een ambulance al klaarstond om haar naar het ziekenhuis te brengen. Medisch personeel constateerde al snel dat de vrouw een hartstilstand had en begon meteen met reanimeren. Die pogingen slaagden niet, zo melden Spaanse media. De vrouw zou korte tijd later overleden zijn.

Britse ook overleden

Opmerkelijk is dat dezelfde dag nog een andere wandelende vrouw op de Canarische Eilanden overleed. Het levenloze lichaam van een 39-jarige Britse vrouw werd gevonden in een berggebied van Morro Jable, op het eiland Fuerteventura.