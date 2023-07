Premium Het beste van De Telegraaf

Het leven van... Verdriet om overlijden dierenfluisteraar Jos: ’Doodschieten leeuw was zijn grote trauma’

Door Marjolein Schipper

Jos Uyterlinde

Dompteur Jos Uyterlinde was nooit bang als hij de leeuwenkooi instapte. De ’Koning der Dieren’ zoals zijn bijnaam in de circuswereld luidde, was een dierenfluisteraar lang voordat dat begrip werd uitgevonden. Ook in zijn laatste dagen voerde hij musjes bij zijn Helmondse woonwagen en vertroetelde zwerfkatten en hondje Moos.