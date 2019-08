Trump: ik ben niet uit op val bewind Iran

Verder zei de president dat het hem niet verraste dat de Franse regering de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Mohammad Javad Zarif naar Biarritz had laten komen. Die dook zondagmiddag, tot verrassing van velen plotseling op in de Franse badplaats. Enkele uren later vertrok Zarif alweer richting huis.

Het bezoek was een poging om een diplomatieke impasse over het omstreden kernprogramma van Teheran te doorbreken. Of er concrete resultaten zijn geboekt is niet duidelijk.