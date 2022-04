Journalist die aanval in Oekraïne overleefde, toont verwondingen

Buitenland

Man klimt tijdens spitsuur op de Brooklyn Bridge, politie praat hem naar beneden

Een man liep donderdagochtend tijdens het spitsuur over de kabels aan bovenkant van de Brooklyn Bridge in New York. De politie klom naar boven om hem naar beneden te halen. Dit lukte na twintig minuten. Het is nog onduidelijk wat het motief van de man is.