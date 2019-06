Léonie Sazias: nu leven en genieten

— Léonie Sazias, 50Plus-Kamerlid en voormalig tv-presentatrice, neemt na acht maanden afwezigheid haar plek weer in de Kamerbankjes in. Na de diagnose darmkanker ging eerst alle energie in chemokuren en andere behandelingen zitten, maar ze is er weer. „Op de scan staat dat het er nog zit, maar ik voel me gewoon goed.”