Ophef in Frankrijk om incestschandaal tv-persoonlijkheid

Duhamel, politiek commentator bij de tv-zender Europe 1, kwam onder vuur te liggen door de publicatie van een boek van zijn stiefdochter Camille Kouchner. In La Familia Grande beschrijft Kouchner hoe Duhamel haar tweelingbroer twee jaar lang seksueel misbruikte.

80.000 reacties

Het boek van Kouchner zorgde voor de nodige opschudding in Frankrijk en resulteerde in een social-mediacampagne met de hashtag #Metooclneste; naar de MeToo-beweging. Deze actie was opgezet door NousToutes, een organisatie die strijdt tegen seksueel misbruik. Inmiddels meldt NousToutes dat 80.000 mensen hebben gereageerd op de campagne.

Volgens psycholoog Muriel Salmona, die zich specialiseert op het gebied van seksueel misbruik, zorgt de hashtag er samen met het boek van Dulhamels stiefdochter voor dat meer slachtoffers nu hun verhaal durven te delen. En dat was broodnodig, vertelt ze aan de Franse krant Le Monde, want voorheen eindigde volgens haar slechts één procent van de verkrachtingszaken in de rechtszaal. ,,In Frankrijk is seksueel misbruik bij kinderen lang te makkelijk getolereerd”, legt de psycholoog uit.

Wetgeving

Dit heeft volgens Salmona mede te maken met de complexiteit van de wetgeving in Frankrijk. Seks met minderjarigen is illegaal, maar het bewijzen ervan ligt ingewikkeld. Indien er geen aantoonbare sporen zijn van geweld, dreigementen of dwang is er nagenoeg geen bewijslast. Het leeftijdsverschil tussen het slachtoffer en de mogelijke dader, kan dienen als een bewijs van dwang, maar dit wordt niet in alle gevallen zo gezien, zegt Salmona.

Seksueel misbruik binnen families komt op grote schaal voor blijkt uit een peiling die eind vorig jaar is uitgevoerd door onderzoeksbureau Ipsos. Een op de tien Fransen zegt hiermee te maken hebben gehad. Duhamel heeft door de commotie omtrent zijn persoon zijn Twitteraccount verwijderd en zich teruggetrokken uit zijn werkzaamheden. Hij heeft nog geen commentaar geleverd op de beschuldigingen.