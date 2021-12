Kritiek op inauguratie burgemeester New York op Times Square

Eric Adams. Ⓒ ZUMAPRESS.com

NEW YORK - De aanstaande burgemeester van New York Eric Adams heeft veel kritiek gekregen op zijn beslissing om zijn inauguratie kort na middernacht op 1 januari op Times Square te houden. Het originele plan was om in Brooklyn te worden beëdigd, maar dat ging niet door vanwege de snelle toename van het aantal coronabesmettingen.