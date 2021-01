Relschopper die Zeeman Rotterdam plunderde veroordeeld tot vier weken celstraf

Vrijdag stonden twee mannen terecht die zich tijdens de avondklokrellen in en om de Beijerlandselaan in Rotterdam-Zuid misdroegen. Een van hen, een 25-jarige man uit Zwijndrecht, plunderde de Zeeman. Tegen de rechter zei hij ’alleen maar een blowtje te willen halen in de stad’. Toen hij langs de Zeeman liep ’lagen alle ruiten eruit’. „Toen heb ik met mijn stomme kop mijn hand naar binnen gestoken en een zakje M&M’s en een pet gepakt”, aldus de verdachte in de rechtszaal. De politierechter vindt dat maar een vaag verhaal. Tegen de 25-jarige werd een gevangenisstraf van vier weken geëist.

De tweede relschopper die vanmiddag terecht stond is de 19-jarige H. uit Rotterdam. Zijn zaak werd echter niet inhoudelijk behandeld, omdat de verdachte geen afstand wil doen van de dagvaardingstermijn. De advocaat van de verdachte meent dat er meer bewijs en onderzoek nodig is voordat de zaak inhoudelijk behandeld kan worden. „De politie erkent dat ook. Zij zeggen dat bepaalde beelden nog moeten worden uitgelezen”, aldus de advocaat. H. blijft in ieder geval tot aan de zitten van volgende week vastzitten.

In totaal zijn afgelopen maandag 50 relschoppers opgepakt in Rotterdam.