Schrikken: treinreiziger ontdekt ’lijk’ in een weiland

Na diepgaand onderzoek bleek het echter niet om een lijk te gaan, maar om een vogelverschrikker die voorover was gevallen en in het veld lag. Dat meldt de Mirror.

De treinreiziger zat nietsvermoedend uit het raam te staren toen hij ter hoogte van Swayfield het lijk spotte. Nadat hij alarm had geslagen, spoedden agenten van de politie van Lincolnshire zich naar de ’plaats delict’.

Drone

De drone werd vanaf hoogte ingezet om het lichaam op te sporen. Toen een van hen uiteindelijk het vermeende slachtoffer ontdekte, bleek het slechts om een vogelverschrikker te gaan die slap was geworden en daardoor voorover lag.

De vogelverschrikker, die gekleed was in een gewatteerde, marineblauwe jas en donkere broek, had een voetbal als hoofd. Naar verluidt was het ’hoofd’ leeggelopen waardoor de vogelverschrikker voorover was gevallen.