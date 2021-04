Zoektocht naar vermiste kanoër (27) gaat maandag verder

„Helaas hebben we tijdens onze zoekactie vandaag de vermiste man niet aangetroffen. Voorbereidingen worden getroffen om morgenochtend de zoektocht te hervatten. Wederom zal dit met sonar zijn om ook onder water te kunnen zoeken”, aldus de politie zondag.

Bij het zoeken is het Landelijk Team Onderwaterzoekingen ingezet.

De 27-jarige man uit Ermelo is in de nacht van vrijdag op zaterdag in de kano gestapt en is door zijn familie als vermist opgegeven. Zijn lege kano werd zaterdagochtend aangetroffen in de vaargeul. Op zaterdag werd ook al naar de man gezocht, onder meer met een reddingsboot, helikopter en een vliegtuig.