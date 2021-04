Zoektocht naar vermiste kanoër (27) op randmeer bij Zeewolde hervat

De 27-jarige man uit Ermelo is in de nacht van vrijdag op zaterdag in de kano gestapt en is door zijn familie als vermist opgegeven. Zijn lege kano werd zaterdagochtend aangetroffen in de vaargeul.

Zaterdag was er een grootscheepse zoekactie waarbij de brandweerkorpsen van Harderwijk en Zeewolde, een reddingsboot van KNRM Elburg en een helikopter van de Kustwacht waren betrokken. Ook een politiehelikopter en een vliegtuig van de Kustwacht werden ingezet. De twintiger werd echter niet gevonden.

De Kustwacht heeft zondag geen verzoek gekregen om mee te helpen met de zoektocht, laat een woordvoerder weten.