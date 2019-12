Oekraïne en separatisten ronden grote gevangenenruil af

Gevangenen stapten uit bussen bij een zwaarbewaakte controlepost in de oostelijke regio Donetsk. Ze hadden vaak plastic tassen bij zich met hun bezittingen. Het ging onder meer om mensen die vertelden dat ze waren opgepakt en jaren vastgehouden door separatisten toen ze familieleden gingen bezoeken.

Een vrouw die zichzelf Victoria noemde, vertelde dat ze drie jaar heeft vastgezeten. „Ik ben zo blij”, zei de 24-jarige vrouw. Ze stelde dat ze tot twaalf jaar cel was veroordeeld voor „verraad” toen ze haar ouders ging opzoeken in Loehansk, waar opstandelingen de dienst uitmaken. Een andere vrouw droeg een briefje met het opschrift „mijn land is Oekraïne” op haar kleding.

Kiev zou bij de ruil onder meer leden van de oproerpolitie hebben overgedragen. Zij zouden in 2014 hebben geschoten op betogers tegen de toenmalige pro-Russische regering van Viktor Janoekovitsj. Die vluchtte uiteindelijk naar Rusland.

Frankrijk en Duitsland reageren positief op het initiatief. Bondskanselier Angela Merkel en president Emmanuel Macron spreken in een gezamenlijke verklaring over een „langverwacht humanitair gebaar dat zal bijdragen aan het herstel van het vertrouwen tussen de twee partijen.”

Het conflict in Oost-Oekraïne begon na de val van het bewind van Janoekovitsj. Rusland annexeerde de Krim en separatisten riepen de onafhankelijkheid uit in Donetsk en Loehansk, waar ze ’volksrepublieken’ hebben gesticht. Tijdens het conflict zijn meer dan 13.000 mensen om het leven gekomen.

De gevangenenruil van zondag volgt op de eerste ontmoeting tussen de Oekraïense president Volodimir Zelenski en zijn Russische ambtsgenoot Vladimir Poetin. Zij troffen elkaar eerder deze maand in Parijs. Ze spraken toen af dat er maatregelen genomen moeten worden om de situatie in Oost-Oekraïne te de-escaleren.