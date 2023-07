Coupplegende generaal stapt naar voren als nieuwe leider Niger

Tchiani stelt dat de staatsgreep nodig is vanwege de „verslechterende veiligheidssituatie” in Niger. Het land strijdt tegen interne militante groeperingen, inclusief jihadisten. Daarbij zijn al geruime tijd Franse militairen betrokken, van wie er naar schatting nu 1500 in Niger zijn gelegerd. Frankrijk heeft vrijdag beklemtoond dat het alleen Bazoum als wettige president erkent. De militaire junta heeft gewaarschuwd dat een buitenlandse militaire interventie ernstige consequenties zal hebben.

Tchiani was ruim tien jaar commandant van de presidentiële garde die de coup zou hebben geleid. Bazoum is nog steeds in het presidentiële paleis. Niger is het derde land in de Sahel waar sinds 2020 een staatsgreep is gepleegd. In twee buurlanden van Niger waren er eerder staatsgrepen, een in Mali in 2021 en zelfs twee staatsgrepen in Burkina Faso vorig jaar. De staatsgrepen hadden een antiwesters karakter.

ECOWAS, een organisatie van West-Afrikaanse landen waar Niger deel van uitmaakt, zei in Nigeria noodoverleg te houden over de crisis in Niger. ECOWAS en andere internationale instanties hebben de coup veroordeeld en roepen de Nigerese strijdkrachten op Bazoum vrij te laten.