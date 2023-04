Kritiek in Groningen-debat vernietigend: ’Kamer heeft keihard gefaald’

Dat is de afdronk van het eerste debat na verschijning van het rapport van de parlementaire enquêtecommissie over de gaswinning in Groningen. Alle partijen zijn het erover eens dat de regio als gevolg van de vele aardbevingen en daaruit volgende schade een ’ereschuld’ moet worden betaald. Maar hoe die er eruit ziet en hoe hoog dat bedrag is, dat is nog gissen.

Regiobestuurders claimen 30 miljard euro, maar Kamerleden spraken woensdag niet over bedragen. Ze waren vooral bezig met de eigen rol die zij gespeeld hebben. „Maar die ereschuld, dat mag geen lege belofte zijn”, zei Kamerlid Pieter Omtzigt. Hij wil voorkomen dat – als de gaskraan eenmaal dicht is en bevingsproblematiek minder intens wordt – de regio bekaaid achterblijft.

Snoeiharde kritiek klonk er ook, waarbij de pijlen vooral gericht werden op de grootste regeringspartij VVD en premier Rutte. PvdA’er Henk Nijboer eist dat de onderzoekscommissie ’een oordeel’ velt over de handelwijze van Rutte in het Groningen-dossier. Hij kreeg bijval van meer partijen. PVV’er Alexander Kops somde een lijstje ’falende VVD’ers’ op die de afgelopen jaren het ministerie van Economische Zaken bemanden en ’bewust de Groningers kapot hebben gemaakt.’

’Keihard gefaald’

Bij de SP klinkt eveneens harde kritiek. Kamerlid Sandra Beckerman vindt dat de Tweede Kamer ’keihard’ heeft gefaald. Ze zegt dat de gaskraan in Groningen in 2013 – ondanks waarschuwingen en een zware aardbeving – ’heel bewust’ verder is opengezet. Beckerman noemde het verhoor met Rutte – die zei dat de ernst van de situatie pas in 2018 echt doordrong – een ’totale deceptie’. Dat voor iedere euro die aan het herstel van huizen wordt uitgegeven nog eens 1,42 euro extra moet worden opgehoest voor uitvoeringskosten, juristen en externen noemt ze ’waanzin’ en een ’bureaucratisch gedrocht’.

Bij de VVD werd slechts kort stilgestaan bij fouten uit het verleden. Dat gebeurde in een paar zinnen door Kamerlid Jeroen van Wijnbergen. Tot woede van Beckerman, die zich hardop afvroeg: „Was dit het? Écht?” Ze zei dat er ook ’funderingsschade aan de democratie’ is ontstaan. Van Wijnbergen hoopt op ’bezinningssessies’. Wel zegt hij dat de VVD ’terugkijkend’ scherper had moeten zijn op veiligheid.

Gebroken

CDA’er Agnes Mulder, die met gebroken stem de Kamer toesprak, vindt vooral dat zijzelf en haar fractie op bepaalde zaken zelf hebben gefaald nu Groningers al jarenlang in de ellende zitten en verstevigen en herstellen van woningen maar niet grootscheeps van de grond komt. Ze erkende dat mede door toedoen van haar partij de versterkingsaanpak per dorp of per woonwijk, in plaats van per individueel huis, van tafel verdween. „En daar heb ik grote spijt van.”

De parlementaire enquêtecommissie concludeerde in haar verslag dat het de Tweede Kamer slecht lukte ’om door de coalitieafspraken heen te komen’, benadrukten oppositiepartijen. De commissie schrijft dat de Kamer zijn taak niet goed kon uitvoeren ’door dit structurele gebrek aan informatie’. Wist de Kamer meer, waren zaken volgens PvdA’er Nijboer anders gelopen. Hij zegt dat er komende tijd nog veel meer moet gebeuren. „De kerk waar mijn ouders nog ter kerke gaan, zucht elke dag nog onder de aardbevingen. Die zucht eigenlijk letterlijk, want als je er na één of twee weken komt, dan zie je daar gewoon het stof uit de voegen liggen.”

Donderdag zal commissievoorzitter Tom van der Lee (GL) het parlement van antwoorden op hun vragen voorzien.