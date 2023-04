LIVE | Steggelen over ’ereschuld’ Groningers; miljardendebat in Kamer

Ruim een maand nadat de parlementaire enquêtecommissie haar eindrapport over de gaswinning presenteerde, gaat de Tweede Kamer woensdag en donderdag in conclaaf over de inhoud van het rapport.

Volg het debat hieronder via de tweets van verslaggever Mike Muller.

Betrokkenen verwachten vooral inleidende beschietingen op het toch al broze kabinet én discussie over de vraag op welk geldbedrag de noorderlingen recht hebben.

Eigenlijk werd door de commissie na maandenlang onderzoek opgeschreven wat Groningers al jaren weten: de overheid heeft te lang weggekeken van de nadelige gevolgen van gaswinning uit het Groningenveld. Volgens de onderzoekscommissie kan de situatie ’met recht betiteld worden als rampzalig’. Maar hoe het parlement en kabinet het vertrouwen van de Groningers weer terug weten te winnen? Dat lijkt vooralsnog een heilloze weg. De Groningse burgemeester Koen Schuiling zegt in aanloop naar het debat dat gesprekken nog steeds moeizaam verlopen. En als er dan al afspraken zijn gemaakt – zoals in het verleden is gebeurd – is het nog maar de vraag of die niet worden geschonden.

Eind maart gaven de noorderlingen daarom een schot voor de boeg. Er is een maatregelenpakket van minimaal 30 miljard euro nodig voor het inlossen van de zogeheten ’ereschuld’ die is ontstaan door de gaswinning. Dat bedrag komt bovenop de kosten voor het versterken van panden en het herstellen van de schade. Hoewel ministeries al voorzichtige berekeningen voor de daadwerkelijke ’ereschuld’ maken, zijn die nog niet publiek. Ook in de coalitie is daarover nog geen afstemming. „Ik verwacht dat het kruit nog even droog wordt gehouden voor het debat met het kabinet, dat pas later gepland is”, klinkt het binnen de coalitie.

Sterker nog: de officiële kabinetsreactie zal pas na het meireces verschijnen, zei verantwoordelijk staatssecretaris Hans Vijlbrief eerder.

Regio oppeppen

Noordelijke bestuurders zien het megafonds als middel de regio op te peppen in de komende jaren, na het einde van de grootschalige gaswinning. Elementen als het aanpakken van woningen, versterking en betere voorzieningen zijn punten die in de regio spelen. Commissaris van de koning René Paas wil zelf in Den Haag aanwezig zijn om de vinger aan de pols te houden.

„We spreken mensen en zullen zelf aanspreekbaar zijn. We laten daarmee zien dat we het belangrijk vinden, eerst nu al met de commissie en later tijdens de behandeling met het kabinet. Er hangt voor ons veel vanaf, voor de Groningers.” Provinciebestuurder Johan Hamster is er eveneens bij. „Het is woensdag een bijeenkomst met heel veel vragen. De ernst moet nog duidelijk worden, in de boodschap aan het kabinet.”

Merel Jonkheid van de Groninger Bodem Beweging hoopt vooral op duidelijkheid. „Ook wij zijn bijvoorbeeld erg benieuwd wat het kabinet precies ziet als de genoemde ’ereschuld’ en hoe ze ermee aan de gang gaat.”

De enquêtecommissie zal tijdens het plenaire debat overigens zitten in vak K, de bankjes waar normaliter bewindspersonen zitten. Kamerleden kunnen dan eerst hun vragen stellen, waarna op donderdag het debat wordt vervolgd en commissievoorzitter Tom van der Lee (GL) antwoord geeft op de Kamervragen.

Twee dagen lang zal de Tweede Kamer spreken over het snoeiharde rapport dat de parlementaire enquêtecommissie in februari presenteerde. Hamvragen: hoe het broze vertrouwen herstellen en met welk maatregelenpakket? Het kabinet zal pas volgende maand met een inhoudelijke reactie komen op de bevindingen van de onderzoekscommissie, al klinkt daarover nu al huiver in het Noorden.