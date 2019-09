Wethouder: pand Haga Lyceum is veilig

De school had gemeld vijf extra lokalen te hebben gecreëerd door een interne verbouwing. Omdat de gemeente daar niet van op de hoogte was gesteld en wilde weten of het pand nog veilig was, werden bouwinspecteurs naar de school gestuurd. Die mochten in eerste instantie van het schoolbestuur niet naar binnen. Pas toen de inspecteurs terugkwamen met de politie, konden ze het pand in.

Bekijk ook: Rechter stelt Haga Lyceum in ongelijk

Uit dat onderzoek bleek dat de school niet is verbouwd, maar alleen anders ingedeeld. Het voldoet nog steeds aan de veiligheidseisen.

Een raadslid van DENK noemde woensdag het optreden van de wethouder richting het Haga Lyceum „treiterpolitiek.” Maar „dat is niet treiteren, maar opkomen voor belangen van de kinderen. Stel dat er brand uitbreekt”, antwoordde Moorman daarop.

Bekijk ook: Haga Lyceum weigert inspecteurs

Bekijk ook: Bouwinspectie Haga Lyceum uitgevoerd met hulp politie