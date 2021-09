’Jongerenorganisatie GL zet nieuwe leden onder druk om elkaar te zoenen bij borrel’

Volgens advocaat Jasper Gevers van De Haan Advocaten lijkt hier sprake te zijn van seksueel grensoverschrijdend gedrag. „Er was sprake van groepsdruk en een scheve machtsverhouding tussen bestuursleden en nieuwe leden die willen toetreden tot de vereniging. Zoenen is niet iets dat je zomaar met iemand doet, maar onder deze druk is het toch gebeurd. Dan is er sprake van seksueel grensoverschrijdend gedrag.”

’Intieme sfeer’ in partijpand

Mensen tussen de 14 en 28 jaar kunnen lid worden van de jongerenorganisatie van GroenLinks. Op maandag 13 september vond de ledenfuif plaats in een café in Groningen. Toen deze kroeg om middernacht sloot, verplaatste het feestje zich naar het partijpand van GL aan de Coehoornsingel.

Daar ontstond ontstond ’een intieme sfeer waar niet alle leden zich prettig bij voelden’. Onder hen waren oudere leden, leden van het bestuur en kersverse, pas ingeschreven leden. Het gezelschap bestond uit ongeveer tien mensen.

’Geen normale gang van zaken’

Sophie Middelhuis, voorzitter van DWARS, noemt het spelen van spelletjes waarbij er vervolgens gezoend moet worden, geen normale gang van zaken binnen Dwars.

In een formele reactie stelt DWARS dat herhaling van het incident wordt voorkomen: „Er is een spel gedaan op een naborrel na de afloop van een DWARS-activiteit waarop er vrijblijvend een kus op de mond of wang werd gegeven. Hier is het bij gebleven. Wij vinden het heel vervelend dat iemand dit als onprettig heeft ervaren, want dit is niet waar wij voor staan. Wij gaan intern aan de slag om hiervan te leren, zodat we ervoor kunnen zorgen dat zoiets in het gevolg niet meer zal gebeuren.”