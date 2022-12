Getouwtrek om Kim Jong-un’s cadeauhondjes, beesten eindigen in dierentuin

Vier jaar geleden gaf Kim Jong-un de witte Pungsan-jachthonden cadeau aan de toenmalige Zuid-Koreaans president Moon Jae-in. Dit gebeurde na afloop van een gesprek tussen de twee aartsvijanden in het Noord-Koreaanse Pyongyang. Afgelopen maand deed de liberale Moon Jae-in afstand van de dieren. De huidige Zuid-Koreaanse overheid, geleid door de conservatieve president Yoon Suk Yeol, zou namelijk te weinig geld vrijmaken voor de verzorging van de viervoeters. Een zoektocht naar een nieuw onderkomen van de dieren leverde aanvankelijk ook niets op.

Nu zijn de witte jachthonden, die luisteren naar de namen Gomi en Songgang, ondergebracht bij een dierentuin in de stad Gwangju. De honden werden maandag voor het eerst gepresenteerd in de dierentuin. Aan aandacht was nu overigens geen tekort: het Zuid-Koreaanse journaille was uitgerukt om, evenals bezoekers van de dierentuin, een plaatje van Gomi en Songgang te schieten.

De dierentuin toont de jachthonden van Kim Jong-un. Ⓒ EPA

„Gomi en Songgang staan symbool voor vrede, verzoening en samenwerking tussen Noord- en Zuid-Korea. We zullen ze grootbrengen om zo een zaadje voor meer vrede te planten”, liet burgemeester Kang weten in een reactie.

Het is overigens niet de eerste keer dat Zuid-Korea twee honden krijgt van de noorderbuur met wie het land al jaren op gespannen voet leeft. In 2000 schonk Kim Jong-il, de vader van de huidige Noord-Koreaanse president, ook twee Pungsan honden aan de toenmalige Zuid-Koreaanse president Kim Dae-jung. Destijds was het de eerste keer dat de Koreaanse landen met elkaar spraken sinds ze zich in 1948 van elkaar afscheidden.