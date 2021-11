Gezin met jonge kinderen wordt na acht dagen gered uit snikhete woestijn in Australië

Lindsey en Ori Zavros en hun jonge kinderen, Zoe (3 jaar) en Zane (2 jaar), kwamen vast te zitten in de Simpsonwoestijn, ongeveer 150 km van Oodnadatta, de dichtstbijzijnde stad. De ouders hebben twee dagen gewacht totdat ze de hulpdiensten belden, ze hoopten namelijk dat iemand langs de plek zou komen om te helpen. Maar toen dat niet gebeurde, besloten ze op vrijdag hulp in te schakelen.

Modder

De hulpdiensten lieten weten dat de reddingsactie weken kon duren. Het was in eerste instantie de bedoeling om de camper uit de modder te graven, zodat de familie de reis kon voortzetten. Maar door het slechte weer bleek dat geen optie meer.

In de tussentijd lieten hulpdiensten met een helikopter noodgoederen vallen, zoals een satelliettelefoon, dvd’s, luiers, snoep en water. De familie had gelukkig ook voorraden in het busje liggen. De ouders hebben met de satelliettelefoon hun andere zoon, die niet mee op de reis was, nog gebeld om te vertellen dat het goed met ze gaat. Ook hebben de kinderen met ’een krakende verbinding’ oma gebeld.

’Kom maar op’

De familie is uiteindelijk op dinsdag rond 16.00 uur met een helikopter uit de woestijn opgehaald. Ze zijn naar de Australische stad Coober Pedy gevlogen om daar te overnachten. Uit voorzorg was er een ambulancemedewerker aan boord, maar dat bleek niet nodig. De familieleden maken het goed.

Het gezin trekt sinds november 2020 door Australië met een camper. Ze houden hun 4 duizend volgers op de hoogte via hun Instagram- en een YouTube-account. Slechts enkele uren voor de ramp plaatste de familie een foto op Instagram. ,,Kom maar op Simpsonwoestijn’’’, stond bij de post.