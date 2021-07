Heel Nederland is rood op nieuwe coronakaart ECDC

De Europese coronakaart wordt gebaseerd op de cijfers die de lidstaten aanleveren. Aangezien het aantal coronabesmettingen in Nederland sterk steeg in de afgelopen anderhalve week, lag het al dagen in de lijn der verwachting dat Nederland op rood zou gaan. Enkele weken geleden kleurde Nederland deels geel en deels groen op de kaart.

Met de huidige besmettingscijfers ligt het echter meer voor de hand dat we spoedig donkerrood zullen kleuren, het ’slechtste’ niveau. Daarvoor moeten in twee weken tijd meer dan 85.000 mensen besmet raken in Nederland. Woensdag alleen al werden meer dan 10.000 nieuwe besmettingen gemeld.

Voor vakantiegangers levert de nieuwe status van Nederland niet direct problemen op. Europees is afgesproken dat zowel bij geel als bij rood er inreiseisen worden gesteld, zoals het verplicht tonen van een PCR-test of een vaccinatiebewijs. Bij donkerrood komt een quarantaineplicht echter wel in zicht. Het kan echter zo zijn dat lidstaten afwijken van de Europese richtlijn en wel extra eisen gaat stellen. Daar waarschuwde het ministerie van Buitenlandse Zaken ook voor donderdagochtend.

Tegelijk is de kleurcode van het ECDC iets anders dan een reisadvies. De Nederlandse overheid bijvoorbeeld gebruikt de kaart wel bij het bepalen van de reisadviezen voor landen. Daarbij wordt echter gekeken naar meer factoren. De ECDC-kaart geeft immers alleen het coronarisico aan, terwijl bijvoorbeeld ook belangrijk is of een gevaarlijke mutant rondgaat of dat veel mensen het virus mee naar huis nemen.

Het maken van een reisadvies op basis van de ECDC-kaart kan even duren. De Nederlandse overheid doet daar doorgaans ongeveer een week over. Andere landen zijn soms sneller, soms langzamer. De komende dagen moet dus duidelijk worden of de nieuwe status van Nederland gevolgen heeft.