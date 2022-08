Alpaca’s en schaars geklede mannen blijken gouden combi voor kalender: ’Honderden aanvragen binnen’

Binnenland

Losgebroken Achterhoekse stier nog spoorloos: ’Hopen dat hij voor de nacht gevonden is’

De zoektocht naar de losgebroken stier in Westendorp is nog steeds in volle gang. Zo’n 12 boeren uit het Achterhoekse dorp helpen de eigenaar het buitengebied te doorzoeken. „Hopen dat het gevaarlijke dier voor de nacht gevonden is, zodat de mensen hier rustig kunnen slapen”, zegt een van de helpers...