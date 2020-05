Afgezwakte vorm van ontslagboete in nieuw steunpakket

Dat is volgens Haagse bronnen de uitkomst van een lange dag onderhandelen tussen vakbonden, werkgevers en minister Koolmees (Sociale Zaken). De ontslagboete zoals die was, gaat van tafel. Maar bij grotere bedrijven komt er toch een financiële stok achter de deur. Als zij meer dan twintig mensen willen ontslaan, moeten ze dat in overleg met de vakbonden doen. Doen ze dat niet, volgt er alsnog een financiële straf. Bij ontslagen van minder dan twintig gaat de boete wel van tafel.

Het nieuwe pakket komt ook tegemoet aan de eisen van de werkgevers. Zij zouden in het plan dat vorige week werd gepresenteerd maximaal 20.000 euro compensatie kunnen krijgen voor hun vaste lasten. Maar dat wordt nu verhoogd naar 50.000 euro, zeggen ingewijden.

De partijen zijn daarnaast ook overeengekomen dat ondernemers vier in plaats van drie maanden van het tweede noodpakket gebruik kunnen maken. Naast juni, juli en augustus zal het pakket dus ook voor september gelden.

Frontale botsing om boete

Koolmees botste vorige week frontaal met de vakbonden nadat hij zijn poot stijf hield rondom de ontslagboete. Bedrijven die in de afgelopen maanden mensen de laan uit stuurden terwijl ze looncompensatie kregen van de overheid, moesten de steun voor het loon van de ontslagen mensen terugbetalen, plus 50 procent van dat bedrag.

Die boete van 50 procent was volgens Koolmees niet meer vol te houden nu de crisis dieper is geworden en langer duurt. Bedrijven moeten kunnen reorganiseren, zei de D66-minister en een boete op ontslag paste daar niet meer bij. Hij vreesde dat bedrijven vanwege de ontslagboete geen loonsteun meer aan zouden vragen en zo failliet zouden gaan.

Asscher

Maar daarmee streek Koolmees de vakbonden en het grootste deel van de oppositie tegen de haren in, terwijl hij verkondigde graag brede steun te willen. In het compromis is volgens ingewijden geregeld dat de boete wel een stuk lager uit zou vallen: 5 in plaats van 50 procent.

Vooral PvdA-fractieleider Asscher gooide zijn kont flink in de krib. Hij zei in gesprek met deze tegen een steunpakket te zijn waarin de ontslagboete helemaal van tafel was. Donderdag debatteert de Kamer met onder meer Koolmees over het nieuwe noodpakket en moet blijken of het kabinet de gewenste brede steun toch nog binnenhaalt.