Vrouw overleden na woningbrand: ’Al eerder akkefietjes’

Volgens een jong familielid dat de dag na de brand komt aanrijden, was het ’voorspelbaar’ dat het mis zou gaan. Ⓒ foto Glocalmedia

HOORN - De rokende puinhopen geven aan dat het geen brandje is geweest. De vlammen grepen in het huis zo snel om zich heen, dat de vrouw die in huis was, niet meer naar buiten kon komen. Volgens omwonenden heeft de brandweer daarom met een slijptol de ijzeren spijlen van de voordeur open gemaakt, zodat het slachtoffer kon ontsnappen. Zij werd met ernstige brandwonden naar een ziekenhuis gebracht, waar zij later aan haar verwondingen is overleden.