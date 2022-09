Jongen (15) overleden na zwembadincident, geen misstanden geconstateerd

De jongen was 11 augustus samen met een vriend in het zwembad aan het spelen, toen het misging. Het is niet duidelijk wat er precies gebeurd is. De vriend van de jongen vertelde een badmeester in gebrekkig Engels dat ze een spelletje aan het spelen waren, en dat er niks vreemds aan de hand was. De badmeester vertrouwde de situatie niet en haalde de jongen uit het water. Er is direct geprobeerd hem te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten.

Een woordvoerder van de Omgevingsdienst Midden Nederland (ODMH) meldt aan Omroep West dat er ‘op basis van de verslagen’ geen misstanden zijn geconstateerd bij het zwembad. Wel gaat de organisatie binnenkort in gesprek met de manager van het zwembad om het incident te bespreken en te kijken naar mogelijke verbeterpunten. De ODMH onderzoekt het incident niet.

De zes medewerkers die tijdens het incident aan het werk waren, hebben slachtofferhulp gekregen.