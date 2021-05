Politie: confrontaties supporters voorkomen rond Klassieker

Volgens Wijbenga is op verschillende plaatsen in het land een stokje gestoken voor mogelijke confrontaties. Dat is volgens hem te danken een „een goede informatiepositie” van de politie en andere betrokken autoriteiten.

In Vlaardingen werd een groep van enkele tientallen voetbalsupporters ingesloten door de ME, omdat zij mogelijk onderweg waren naar een confrontatie. Of het om aanhangers van Feyenoord of Ajax ging, kon de politie niet zeggen. Evenmin is duidelijk of er aanhoudingen zijn verricht.

De Mobiele Eenheid heeft op de Marathonweg in Vlaardingen een grote groep voetbalsupporters ingesloten voorafgaand aan de Klassieker. Ⓒ GinoPress B.V.

Arrestaties bij Kuip

Bij het stadion in Rotterdam-Zuid, waar het voor de wedstrijd stil was en een handjevol supporters liep, werden enige aanhoudingen verricht voor „zaken als belediging of illegaal vuurwerkbezit”, laat een politiewoordvoerder weten. Een uur voor de aftrap om 14.30 uur in de Kuip waren er volgens de politie geen grote incidenten in Rotterdam en omgeving.

Bij de Kuip werden aanhoudingen verricht. Ⓒ vrpress

De klassieker is altijd gespannen, maar dit jaar al helemaal. Afgelopen week vonden er explosies plaats bij cafés in Rotterdam die vaak door supporters van Feyenoord bezocht worden en daarna ook bij een café van Ajax in Amsterdam. De ME moest zaterdag ingrijpen bij het trainingscomplex van Feyenoord waar supporters de politie bekogelden met onder meer vuurwerk.

Ook opperden politievakbonden bij hun achterban om tijdens de wedstrijd het werk stil te leggen, onder meer uit onvrede over de cao en werkdruk. De gemeente Rotterdam spande een kort geding aan om de staking te voorkomen maar na een toezegging van het kabinet tot nieuwe gesprekken met de bonden waren de acties van de baan.

Spanningen

Als de staking van de politievakbonden was doorgegaan had de voetbalwedstrijd Feyenoord - Ajax afgelast moeten worden, zei de Rotterdamse politiechef Fred Westerbeke tijdens het kort geding. Volgens Westerbeke verzamelden supporters zich eind van de ochtend al her en der in de stad. Hij had daarom grote zorgen over de veiligheid rond de klassieker, die altijd al met spanningen omgeven is maar nu helemaal.