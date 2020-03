Ouderenbond lijkt advies kabinet te negeren: ’Ga wél naar opa en oma’

Het kabinet adviseert iedereen om het bezoeken van kwetsbare ouderen en zieken te beperken. Vooral tachtigplussers horen tot de risicogroep. Ouderen wordt afgeraden met het openbaar vervoer te reizen of naar grote bijeenkomsten te gaan. Maar die nieuwe maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, verergeren volgens de ANBO eenzaamheid bij ouderen.

„Voor veel ouderen is het contact met familie en bekenden heel belangrijk”, schrijft directeur Liane den Haan. „Hun sociale netwerk is vaak al minder groot. En als er dan ook geen bezoek meer komt, raken kwetsbare ouderen in een sociaal isolement. Zeker als ze zelf - vanwege angst om besmet te raken met het coronavirus - ook niet meer naar hun activiteiten, zoals een kaartclub, gaan. Waarom heeft minister Bruins in de persconferentie niet aangegeven dat mensen die niet verkouden of grieperig zijn, wél naar hun vader, moeder, opa of oma kunnen gaan? Dat zou kunnen voorkomen dat ouderen geen bezoek meer krijgen.”

Adviezen en richtlijnen

De ANBO houdt zich wel degelijk aan de adviezen en richtlijnen van het RIVM, benadrukt Den Haan. „Voel je je ook maar enigszins snotterig, ga dan niet. Het is bekend dat mensen zonder symptomen het virus niet overdragen.”

Uit recent Duits onderzoek blijkt echter dat ook bij heel milde verkoudheidachtige klachten veel virusdeeltjes kunnen worden verspreid.