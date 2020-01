D66-Kamerlid Rens Raemakers uit de running om burn-out

Raemakers, het jongste Kamerlid van de democraten, werkte voor de kerstvakantie al op halve kracht, maar had gehoopt erna weer te zijn hersteld. Nu blijkt dat hij daarvoor langer nodig heeft. „Het valt me zwaar nu een stap terug te moeten doen. Het advies van artsen is nu echter om mijn gezondheid voorop te stellen en de tijd te nemen voor volledig herstel.”

De nu 29-jarige Raemakers, met zijn kenmerkende haarloze hoofd, kreeg al op 18-jarige leeftijd kanker, waarvan hij volledig herstelde.