Vlaamse vrekken leren Belgen (én Nederlanders) besparen: ’Mensen worden belazerd’

Kristof Bogaerts: „Jongeren moeten zonder enige kennis leren voor zichzelf te zorgen.” Ⓒ Wouter Rawoens

ANTWERPEN - Vlamingen die Nederlanders uitlachen omdat ze boterhammen meenemen naar hun werk en lunchen met een beker karnemelk? Die tijd is voorbij. De grootste gierigaards komen tegenwoordig uit België. Onder de naam ’Vrolijke vrekken’ timmeren Ewoud Huysmans (36) en Kristof Bogaerts (37) aan de weg met een podcast vol tips om te bezuinigen. Gebracht met humor en zelfspot. Een boek is er nu ook: Vrolijke vrekken, geld besparen was nog nooit zo leuk.