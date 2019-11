YouTuber Kwebbelkop: ’Ik verdien gestoorde bedragen’

Kwebbelkop (l.) en zijn ’Kwebbelmom’: nog steeds een onafscheidelijk duo. Ⓒ Richard Mouw

Jordi ‘Kwebbelkop’ van den Bussche (24) is met bijna 12 miljoen abonnees een van de succesvolste Nederlanders op YouTube. Toch had het niet veel gescheeld of hij was nooit YouTuber geworden. Uiteindelijk pakte de bezorgdheid van zijn moeder echter - voor allebei - goed uit.