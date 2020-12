Samen met 2014 was 2020 het warmste jaar ooit

Achter dit jaar en 2014 staat 2018, op de derde plaats met 11,4 graden. Opvallend is dat de laatste 3 jaar allemaal in de lijst van warmste jaren staan. Uit de hele top 10 met warmste jaren komen er inmiddels 8 uit deze eeuw. Dat komt door de opwarming van het klimaat, concludeert het weerbureau.

Maar liefst tien van de 12 maanden verliepen warmer dan normaal. In totaal zijn 13 datum-warmterecords genoteerd voor de maximumtemperatuur in De Bilt. De eerste was op 31 januari en de laatste op 18 november. Er werd dit jaar in 2 maanden ook een all-time maandrecord gebroken. Op 15 september werd het absolute hitterecord van de maand september genoteerd en op 2 november werd in De Bilt de warmste novemberdag ooit gemeten.

Tot matige vorst, -5 graden tot -10 graden, is het in De Bilt dit jaar niet gekomen. De laatste keer dat het op het hoofdstation matig vroor is inmiddels meer dan 700 dagen geleden. Het aantal warme, zomerse en tropische dagen was hoger dan normaal. Op 110 dagen steeg het kwik in De Bilt naar 20 graden en meer, tegen 85 normaal. De zomerse grens van 25 graden werd op 32 dagen gehaald tegen normaal 26.

Doorgaans klimt het kwik op 4 dagen in het jaar tot boven 30 graden: het aantal tropische dagen in 2020 was 12. Alleen in 1976 (14) en 2006 (13) werden meer tropische dagen genoteerd. Vooral augustus was, dankzij een extreme hittegolf, de op één na warmste sinds de metingen.