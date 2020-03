Niet alle Kamerleden in vergaderzaal

Het normale parlementaire werk gaat gewoon door, benadrukt Arib na overleg met het presidium -dagelijks bestuur- van de Tweede Kamer. In de praktijk komen alle 150 Kamerleden alleen naar de grote zaal bij bijzondere debatten en als er gestemd moet worden.

Het is de bedoeling om per politieke partij nu een of twee vertegenwoordigers naar de zaal te sturen om te stemmen. Ieder Kamerlid heeft het recht om een hoofdelijke stemming aan te vragen. In dat geval moeten alle 150 parlementariërs alsnog opdraven. Arib verwacht dat iedereen „collegiaal” is en roept de Kamerleden op om „terughoudend te zijn” met hoofdelijke stemmingen.

Verder gaan ambtenaren die zorgen dat alles in de Kamer op rolletjes draait zoveel mogelijk thuis aan het werk. Donderdagavond is er een debat over het coronavirus. De publieke tribune is vanwege het aangescherpte coronabeleid gesloten.