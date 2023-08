Astronomen: nieuw soort ster gevonden, voorloper van magnetar

AMSTERDAM - Astronomen zeggen een nieuw soort ster te hebben ontdekt. Het gaat om een lang gezochte voorloper van een zogenoemde magnetar, wat een magnetische neutronenster is. Over hun bevindingen publiceert het team, onder leiding van Tomer Shenar van de Universiteit van Amsterdam, vrijdag in het vakblad Science. Dat meldt de Universiteit van Amsterdam donderdag.

Magnetars zijn de sterkste magneten in het heelal. Deze supercompacte uitgedoofde sterren met ultrasterke magnetische velden zijn overal in ons Melkwegstelsel te vinden, maar astronomen weten niet precies hoe ze ontstaan. Nu hebben onderzoekers, met behulp van diverse telescopen over de hele wereld, een levende ster ontdekt die "waarschijnlijk een magnetar zal worden", schrijven de onderzoekers. Ze stellen dat ze daarmee "een nieuw stertype" hebben ontdekt dat "licht werpt op de oorsprong van" de magnetars. De ontdekte ster werd al meer dan honderd jaar waargenomen, maar had een "raadselachtig karakter" en "liet zich niet eenvoudig verklaren met conventionele modellen", aldus de onderzoekers. Het gaat om HD 45166, die zich op ongeveer drieduizend lichtjaar afstand in het sterrenbeeld Monoceros (Eenhoorn) bevindt. Volgens de onderzoekers blijkt de ster magnetisch te zijn en tonen berekeningen aan dat deze als magnetar zal eindigen. Deze waarneming betekent volgens hen de ontdekking van de allereerste zware magnetische heliumster. "Het is fantastisch om een nieuw type astronomisch object te ontdekken," zegt Shenar, "vooral als dit zich al die tijd recht voor onze neus bevond."