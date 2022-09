Kamerleden bekvechten over actie tegen FvD: ’Debatcultuur is giftig’

Binnenland

Onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag Arib: ’Ik word voor de bus gegooid door Vera Bergkamp’

Een extern en onafhankelijk onderzoek moet uitwijzen of Tweede Kamerlid Khadija Arib van de PvdA grensoverschrijdend gedrag heeft vertoond toen zij Kamervoorzitter was. Dat besluit wordt uitgevoerd door huidig Kamervoorzitter Vera Bergkamp en is genomen door het presidium, het dagelijks bestuur van ...